Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token מחיר היום

מחיר Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) בזמן אמת היום הוא $ 4.17, עם שינוי של 3.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JLP ל USD הוא $ 4.17 לכל JLP.

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 832,779,446, עם היצע במחזור של 199.69M JLP. ב‑24 השעות האחרונות, JLP סחר בין $ 3.99 (נמוך) ל $ 4.22 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.99, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.146839.

ביצועים לטווח קצר, JLP נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו +15.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.15M.

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) מידע שוק

שווי שוק $ 832.78M$ 832.78M $ 832.78M נפח (24 שעות) $ 8.15M$ 8.15M $ 8.15M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 832.67M$ 832.67M $ 832.67M אספקת מחזור 199.69M 199.69M 199.69M אספקה כוללת 199,692,183.505287 199,692,183.505287 199,692,183.505287

שווי השוק הנוכחי של Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token הוא $ 832.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.15M. ההיצע במחזור של JLP הוא 199.69M, עם היצע כולל של 199692183.505287. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 832.67M.