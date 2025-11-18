jungle bay memes מחיר היום

מחיר jungle bay memes (JBM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000146, עם שינוי של 6.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JBM ל USD הוא $ 0.00000146 לכל JBM.

jungle bay memes כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 136,624, עם היצע במחזור של 93.24B JBM. ב‑24 השעות האחרונות, JBM סחר בין $ 0.00000143 (נמוך) ל $ 0.00000157 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000466, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000143.

ביצועים לטווח קצר, JBM נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו -22.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

jungle bay memes (JBM) מידע שוק

שווי שוק $ 136.62K$ 136.62K $ 136.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.62K$ 136.62K $ 136.62K אספקת מחזור 93.24B 93.24B 93.24B אספקה כוללת 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

