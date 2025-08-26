עוד על JSS

Julia Swarm Syndicate (JSS) טבלת מחירים חיה
Julia Swarm Syndicate (JSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107045
$ 0.00107045$ 0.00107045

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+8.55%

+8.55%

Julia Swarm Syndicate (JSS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00107045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JSS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Julia Swarm Syndicate (JSS) מידע שוק

$ 10.33K
$ 10.33K$ 10.33K

--
----

$ 10.33K
$ 10.33K$ 10.33K

965.01M
965.01M 965.01M

965,010,057.118884
965,010,057.118884 965,010,057.118884

שווי השוק הנוכחי של Julia Swarm Syndicate הוא $ 10.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JSS הוא 965.01M, עם היצע כולל של 965010057.118884. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.33K.

Julia Swarm Syndicate (JSS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Julia Swarm Syndicateל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJulia Swarm Syndicate ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJulia Swarm Syndicate ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Julia Swarm Syndicateל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0-16.19%
60 ימים$ 0+3.76%
90 ימים$ 0--

מה זהJulia Swarm Syndicate (JSS)

Julia Swarm Syndicate (JSS) is a next-generation crypto trading platform built on the Julia programming language and focused on the Solana blockchain. It uses swarm intelligence, where a decentralized group of AI agents work together—like a colony of ants or a flock of birds—to analyze data, predict market trends, and make smart trading decisions. Each agent has its own strategy. For example, the Technical Analyst uses indicators like RSI and Bollinger Bands, the Degen Trader chases fast-moving DeFi trends, and the Market Insight Trader looks at big-picture data like liquidity and market cap. These agents learn from their past performance and adjust their strategies using Julia’s machine learning tools. JSS pulls real-time market data from sources like DEXScreener and GeckoTerminal. Agents communicate and reach a group decision—buy, sell, or hold—based on majority sentiment, ensuring that the system adapts to changing conditions. The goal of JSS is to make advanced trading tools available to everyone, not just institutional investors. By combining the strengths of many agents, it gives users a clearer, more informed view of the crypto market. In the future, JSS may expand to other blockchains and allow the community to help build and improve agents through an open-source framework.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Julia Swarm Syndicate (JSS)

כמה שווה Julia Swarm Syndicate (JSS) היום?
החי JSSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JSS ל USD?
המחיר הנוכחי של JSS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Julia Swarm Syndicate?
שווי השוק של JSS הוא $ 10.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JSS?
ההיצע במחזור של JSS הוא 965.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JSS?
‏‏JSS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00107045 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JSS?
JSS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JSS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JSS הוא -- USD.
האם JSS יעלה השנה?
JSS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JSS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
