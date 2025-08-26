Julia Swarm Syndicate (JSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00107045
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) 0.00%
שינוי מחיר (7D) +8.55%

Julia Swarm Syndicate (JSS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00107045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JSS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Julia Swarm Syndicate (JSS) מידע שוק

שווי שוק $ 10.33K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.33K
אספקת מחזור 965.01M
אספקה כוללת 965,010,057.118884

שווי השוק הנוכחי של Julia Swarm Syndicate הוא $ 10.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JSS הוא 965.01M, עם היצע כולל של 965010057.118884. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.33K.