עוד על JUICE

JUICE מידע על מחיר

JUICE מסמך לבן

JUICE אתר רשמי

JUICE טוקניומיקה

JUICE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Juice Finance סֵמֶל

Juice Finance מחיר (JUICE)

לא רשום

1 JUICE ל USDמחיר חי:

$0.00038431
$0.00038431$0.00038431
-6.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Juice Finance (JUICE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:16:52 (UTC+8)

Juice Finance (JUICE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.188085
$ 0.188085$ 0.188085

$ 0
$ 0$ 0

+1.02%

-6.84%

-8.09%

-8.09%

Juice Finance (JUICE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JUICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JUICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.188085, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JUICE השתנה ב +1.02% במהלך השעה האחרונה, -6.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Juice Finance (JUICE) מידע שוק

$ 313.62K
$ 313.62K$ 313.62K

--
----

$ 384.32K
$ 384.32K$ 384.32K

816.03M
816.03M 816.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Juice Finance הוא $ 313.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUICE הוא 816.03M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 384.32K.

Juice Finance (JUICE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Juice Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJuice Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJuice Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Juice Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.84%
30 ימים$ 0+9.12%
60 ימים$ 0+16.45%
90 ימים$ 0--

מה זהJuice Finance (JUICE)

Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Juice Finance (JUICE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Juice Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Juice Finance (JUICE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Juice Finance (JUICE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Juice Finance.

בדוק את Juice Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

JUICE למטבעות מקומיים

Juice Finance (JUICE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Juice Finance (JUICE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JUICE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Juice Finance (JUICE)

כמה שווה Juice Finance (JUICE) היום?
החי JUICEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JUICE ל USD?
המחיר הנוכחי של JUICE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Juice Finance?
שווי השוק של JUICE הוא $ 313.62K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JUICE?
ההיצע במחזור של JUICE הוא 816.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JUICE?
‏‏JUICE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.188085 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JUICE?
JUICE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JUICE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JUICE הוא -- USD.
האם JUICE יעלה השנה?
JUICE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JUICE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:16:52 (UTC+8)

Juice Finance (JUICE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.