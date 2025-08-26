Juice Finance (JUICE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.188085
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +1.02%
שינוי מחיר (1D) -6.84%
שינוי מחיר (7D) -8.09%

Juice Finance (JUICE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JUICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JUICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.188085, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JUICE השתנה ב +1.02% במהלך השעה האחרונה, -6.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Juice Finance (JUICE) מידע שוק

שווי שוק $ 313.62K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 384.32K
אספקת מחזור 816.03M
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Juice Finance הוא $ 313.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUICE הוא 816.03M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 384.32K.