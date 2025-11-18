Judge MENTAL מחיר היום

מחיר Judge MENTAL (MENTAL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000609, עם שינוי של 7.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MENTAL ל USD הוא $ 0.00000609 לכל MENTAL.

Judge MENTAL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,086.19, עם היצע במחזור של 999.99M MENTAL. ב‑24 השעות האחרונות, MENTAL סחר בין $ 0.00000601 (נמוך) ל $ 0.00000662 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00023026, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000562.

ביצועים לטווח קצר, MENTAL נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -25.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Judge MENTAL (MENTAL) מידע שוק

שווי שוק $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,985,128.8975167 999,985,128.8975167 999,985,128.8975167

