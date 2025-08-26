ju rugan (JU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00525852$ 0.00525852 $ 0.00525852 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.57% שינוי מחיר (7D) +3.62% שינוי מחיר (7D) +3.62%

ju rugan (JU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00525852, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ju rugan (JU) מידע שוק

שווי שוק $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K אספקת מחזור 999.10M 999.10M 999.10M אספקה כוללת 999,098,545.7099212 999,098,545.7099212 999,098,545.7099212

שווי השוק הנוכחי של ju rugan הוא $ 12.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JU הוא 999.10M, עם היצע כולל של 999098545.7099212. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.32K.