JPMorgan Chase xStock מחיר היום

מחיר JPMorgan Chase xStock (JPMX) בזמן אמת היום הוא $ 356.6, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JPMX ל USD הוא $ 356.6 לכל JPMX.

JPMorgan Chase xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 373,407, עם היצע במחזור של 1.05K JPMX. ב‑24 השעות האחרונות, JPMX סחר בין $ 348.93 (נמוך) ל $ 366.86 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 366.86, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 263.62.

ביצועים לטווח קצר, JPMX נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -1.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 156.18.

JPMorgan Chase xStock (JPMX) מידע שוק

שווי שוק $ 373.41K$ 373.41K $ 373.41K נפח (24 שעות) $ 156.18$ 156.18 $ 156.18 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.21M$ 99.21M $ 99.21M אספקת מחזור 1.05K 1.05K 1.05K אספקה כוללת 278,196.2170272167 278,196.2170272167 278,196.2170272167

שווי השוק הנוכחי של JPMorgan Chase xStock הוא $ 373.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 156.18. ההיצע במחזור של JPMX הוא 1.05K, עם היצע כולל של 278196.2170272167. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.21M.