Joss Money (JMONEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00250308 $ 0.00250308 $ 0.00250308 24 שעות נמוך $ 0.00286719 $ 0.00286719 $ 0.00286719 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00250308$ 0.00250308 $ 0.00250308 גבוה 24 שעות $ 0.00286719$ 0.00286719 $ 0.00286719 שיא כל הזמנים $ 0.00820821$ 0.00820821 $ 0.00820821 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00135707$ 0.00135707 $ 0.00135707 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -6.91% שינוי מחיר (7D) -17.52% שינוי מחיר (7D) -17.52%

Joss Money (JMONEY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00258602. במהלך 24 השעות האחרונות, JMONEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00250308 לבין שיא של $ 0.00286719, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JMONEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00820821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00135707.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JMONEY השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -6.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Joss Money (JMONEY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M אספקת מחזור 998.60M 998.60M 998.60M אספקה כוללת 998,602,154.744941 998,602,154.744941 998,602,154.744941

שווי השוק הנוכחי של Joss Money הוא $ 2.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JMONEY הוא 998.60M, עם היצע כולל של 998602154.744941. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.50M.