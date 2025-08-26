Joss Money מחיר (JMONEY)
Joss Money (JMONEY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00258602. במהלך 24 השעות האחרונות, JMONEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00250308 לבין שיא של $ 0.00286719, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JMONEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00820821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00135707.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, JMONEY השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -6.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Joss Money הוא $ 2.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JMONEY הוא 998.60M, עם היצע כולל של 998602154.744941. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.50M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Joss Moneyל USDהיה $ -0.000192155034546526.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJoss Money ל USDהיה . $ +0.0005063176.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJoss Money ל USDהיה $ +0.0011533987.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Joss Moneyל USDהיה $ -0.00205907466503604.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000192155034546526
|-6.91%
|30 ימים
|$ +0.0005063176
|+19.58%
|60 ימים
|$ +0.0011533987
|+44.60%
|90 ימים
|$ -0.00205907466503604
|-44.32%
Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.
