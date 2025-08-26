עוד על JMONEY

Joss Money סֵמֶל

Joss Money מחיר (JMONEY)

לא רשום

1 JMONEY ל USDמחיר חי:

$0.00250308
-10.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Joss Money (JMONEY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:49:20 (UTC+8)

Joss Money (JMONEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00250308
24 שעות נמוך
$ 0.00286719
$ 0.00286719$ 0.00286719
גבוה 24 שעות

$ 0.00250308
$ 0.00286719
$ 0.00820821
$ 0.00135707
-0.26%

-6.91%

-17.52%

-17.52%

Joss Money (JMONEY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00258602. במהלך 24 השעות האחרונות, JMONEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00250308 לבין שיא של $ 0.00286719, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JMONEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00820821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00135707.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JMONEY השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -6.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Joss Money (JMONEY) מידע שוק

$ 2.50M
--
----

$ 2.50M
998.60M
998.60M 998.60M

998,602,154.744941
998,602,154.744941 998,602,154.744941

שווי השוק הנוכחי של Joss Money הוא $ 2.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JMONEY הוא 998.60M, עם היצע כולל של 998602154.744941. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.50M.

Joss Money (JMONEY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Joss Moneyל USDהיה $ -0.000192155034546526.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJoss Money ל USDהיה . $ +0.0005063176.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJoss Money ל USDהיה $ +0.0011533987.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Joss Moneyל USDהיה $ -0.00205907466503604.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000192155034546526-6.91%
30 ימים$ +0.0005063176+19.58%
60 ימים$ +0.0011533987+44.60%
90 ימים$ -0.00205907466503604-44.32%

מה זהJoss Money (JMONEY)

Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.

Joss Money (JMONEY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Joss Moneyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Joss Money (JMONEY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Joss Money (JMONEY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Joss Money.

בדוק את Joss Money תחזית המחיר עכשיו‏!

JMONEY למטבעות מקומיים

Joss Money (JMONEY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Joss Money (JMONEY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JMONEY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Joss Money (JMONEY)

כמה שווה Joss Money (JMONEY) היום?
החי JMONEYהמחיר ב USD הוא 0.00258602 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JMONEY ל USD?
המחיר הנוכחי של JMONEY ל USD הוא $ 0.00258602. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Joss Money?
שווי השוק של JMONEY הוא $ 2.50M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JMONEY?
ההיצע במחזור של JMONEY הוא 998.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JMONEY?
‏‏JMONEY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00820821 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JMONEY?
JMONEY ‏‏רשם מחירATL של 0.00135707 USD.
מהו נפח המסחר של JMONEY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JMONEY הוא -- USD.
האם JMONEY יעלה השנה?
JMONEY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JMONEY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

