JORAM POOWEL סֵמֶל

JORAM POOWEL מחיר (POOWEL)

לא רשום

1 POOWEL ל USDמחיר חי:

--
----
-10.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
JORAM POOWEL (POOWEL) טבלת מחירים חיה
JORAM POOWEL (POOWEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01138816
$ 0.01138816$ 0.01138816

$ 0
$ 0$ 0

-0.98%

-10.63%

+2.56%

+2.56%

JORAM POOWEL (POOWEL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POOWEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POOWELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01138816, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POOWEL השתנה ב -0.98% במהלך השעה האחרונה, -10.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JORAM POOWEL (POOWEL) מידע שוק

$ 24.49K
$ 24.49K$ 24.49K

--
----

$ 24.49K
$ 24.49K$ 24.49K

999.68M
999.68M 999.68M

999,675,597.0
999,675,597.0 999,675,597.0

שווי השוק הנוכחי של JORAM POOWEL הוא $ 24.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POOWEL הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999675597.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.49K.

JORAM POOWEL (POOWEL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של JORAM POOWELל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJORAM POOWEL ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJORAM POOWEL ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של JORAM POOWELל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.63%
30 ימים$ 0-20.59%
60 ימים$ 0+49.35%
90 ימים$ 0--

מה זהJORAM POOWEL (POOWEL)

joram poowel mek econumi gret agen. poowel kel stonks nd mek crepto pemp pemp pemp. mi prent mur moni nd wi go moon tegethe. u es cuming wif us toe da moon?

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

JORAM POOWEL (POOWEL) משאב

האתר הרשמי

JORAM POOWELתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JORAM POOWEL (POOWEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JORAM POOWEL (POOWEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JORAM POOWEL.

בדוק את JORAM POOWEL תחזית המחיר עכשיו‏!

POOWEL למטבעות מקומיים

JORAM POOWEL (POOWEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JORAM POOWEL (POOWEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POOWEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על JORAM POOWEL (POOWEL)

כמה שווה JORAM POOWEL (POOWEL) היום?
החי POOWELהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POOWEL ל USD?
המחיר הנוכחי של POOWEL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של JORAM POOWEL?
שווי השוק של POOWEL הוא $ 24.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POOWEL?
ההיצע במחזור של POOWEL הוא 999.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POOWEL?
‏‏POOWEL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01138816 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POOWEL?
POOWEL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POOWEL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POOWEL הוא -- USD.
האם POOWEL יעלה השנה?
POOWEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POOWEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
