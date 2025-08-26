JORAM POOWEL (POOWEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01138816$ 0.01138816 $ 0.01138816 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.98% שינוי מחיר (1D) -10.63% שינוי מחיר (7D) +2.56% שינוי מחיר (7D) +2.56%

JORAM POOWEL (POOWEL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POOWEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POOWELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01138816, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POOWEL השתנה ב -0.98% במהלך השעה האחרונה, -10.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JORAM POOWEL (POOWEL) מידע שוק

שווי שוק $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K אספקת מחזור 999.68M 999.68M 999.68M אספקה כוללת 999,675,597.0 999,675,597.0 999,675,597.0

שווי השוק הנוכחי של JORAM POOWEL הוא $ 24.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POOWEL הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999675597.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.49K.