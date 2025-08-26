עוד על JMX

JOOCE Memecoin Index מחיר (JMX)

JOOCE Memecoin Index (JMX) טבלת מחירים חיה
JOOCE Memecoin Index (JMX) מידע על מחיר (USD)

JOOCE Memecoin Index (JMX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.548659. במהלך 24 השעות האחרונות, JMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.543905 לבין שיא של $ 0.612101, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.846862, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.417021.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JMX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של JOOCE Memecoin Index הוא $ 780.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JMX הוא 1.42M, עם היצע כולל של 1422449.992128005. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 780.44K.

JOOCE Memecoin Index (JMX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של JOOCE Memecoin Indexל USDהיה $ -0.0581493098454806.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJOOCE Memecoin Index ל USDהיה . $ -0.1499675431.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJOOCE Memecoin Index ל USDהיה $ +0.0545128379.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של JOOCE Memecoin Indexל USDהיה $ -0.0927285632472426.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0581493098454806-9.58%
30 ימים$ -0.1499675431-27.33%
60 ימים$ +0.0545128379+9.94%
90 ימים$ -0.0927285632472426-14.45%

מה זהJOOCE Memecoin Index (JMX)

The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.

JOOCE Memecoin Index (JMX) משאב

JOOCE Memecoin Indexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JOOCE Memecoin Index (JMX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JOOCE Memecoin Index (JMX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JOOCE Memecoin Index.

בדוק את JOOCE Memecoin Index תחזית המחיר עכשיו‏!

JMX למטבעות מקומיים

JOOCE Memecoin Index (JMX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JOOCE Memecoin Index (JMX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JMX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על JOOCE Memecoin Index (JMX)

כמה שווה JOOCE Memecoin Index (JMX) היום?
החי JMXהמחיר ב USD הוא 0.548659 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JMX ל USD?
המחיר הנוכחי של JMX ל USD הוא $ 0.548659. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של JOOCE Memecoin Index?
שווי השוק של JMX הוא $ 780.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JMX?
ההיצע במחזור של JMX הוא 1.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JMX?
‏‏JMX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.846862 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JMX?
JMX ‏‏רשם מחירATL של 0.417021 USD.
מהו נפח המסחר של JMX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JMX הוא -- USD.
האם JMX יעלה השנה?
JMX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JMX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
