JOOCE Memecoin Index (JMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.543905 גבוה 24 שעות $ 0.612101 שיא כל הזמנים $ 0.846862 המחיר הנמוך ביותר $ 0.417021 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -9.58% שינוי מחיר (7D) -9.30%

JOOCE Memecoin Index (JMX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.548659. במהלך 24 השעות האחרונות, JMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.543905 לבין שיא של $ 0.612101, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.846862, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.417021.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JMX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JOOCE Memecoin Index (JMX) מידע שוק

שווי שוק $ 780.44K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 780.44K אספקת מחזור 1.42M אספקה כוללת 1,422,449.992128005

שווי השוק הנוכחי של JOOCE Memecoin Index הוא $ 780.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JMX הוא 1.42M, עם היצע כולל של 1422449.992128005. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 780.44K.