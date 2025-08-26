עוד על JGLP

Jones GLP (JGLP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.0
$ 3.0$ 3.0

$ 0.712625
$ 0.712625$ 0.712625

--

--

-0.04%

-0.04%

Jones GLP (JGLP) המחיר בזמן אמת של הוא $1.46. במהלך 24 השעות האחרונות, JGLP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JGLPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.712625.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JGLP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jones GLP (JGLP) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 811.35K
$ 811.35K$ 811.35K

0.00
0.00 0.00

555,736.9838539695
555,736.9838539695 555,736.9838539695

שווי השוק הנוכחי של Jones GLP הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JGLP הוא 0.00, עם היצע כולל של 555736.9838539695. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 811.35K.

Jones GLP (JGLP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Jones GLPל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJones GLP ל USDהיה . $ -0.0086090360.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJones GLP ל USDהיה $ -0.6778355140.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Jones GLPל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0086090360-0.58%
60 ימים$ -0.6778355140-46.42%
90 ימים$ 0--

מה זהJones GLP (JGLP)

jGLP is a product of JonesDAO, a protocol that is already listed on CoinGecko. Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options. We deploy vaults that enable one-click access to institutional-grade options strategies while unlocking capital efficiency & liquidity for DeFi options through yield-bearing options-backed asset tokens. Jones recently launched a set of advanced strategy vaults, jGLP & jUSDC, that are built on top of the GMX platform and GLP. These vaults deliver transparent and consistent leveraged yield to users. They work in tandem to amplify the yield generated by GLP for depositors. - jGLP: Smart Leverage on the underlying GLP rewards rate - jUSDC: Transparent USDC yield without the inefficiencies of competing methods Both vaults offer optional auto-compounding. Choosing to auto-compound allows users to mint the jGLP and jUSDC receipt tokens. The jGLP vault accrues yield in ETH, while the jUSDC vault accrues yield in USDC. How do they work? The jGLP and jUSDC vaults are complementary. At a high level, the two Vaults work together by doing the following: 1. Users can deposit GLP or any GLP basket token into the jGLP Vault, and USDC into the jUSDC Vault. 2. The jGLP Vault borrows USDC collateral from the jUSDC Vault to mint more GLP, thereby gaining leverage on its GLP position. 3. The jGLP Vault delivers amplified and transparent real yield to depositors. 4. The jUSDC Vault delivers USDC yield to depositors by receiving a portion of the yield from the GLP strategy built on its collateral. The jGLP Vault only borrows from the jUSDC vault, and does not interact with any other leverage sources. jGLP maintains exposure similar to the broad crypto market (i.e ETH, BTC, etc.) while earning multiples of the base GLP yield. Even better, jGLP uses Smart Leverage, developed with extensive backtesting, to automatically rebalance within an algorithmically determined range.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Jones GLP (JGLP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Jones GLPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jones GLP (JGLP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jones GLP (JGLP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jones GLP.

בדוק את Jones GLP תחזית המחיר עכשיו‏!

JGLP למטבעות מקומיים

Jones GLP (JGLP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jones GLP (JGLP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JGLP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Jones GLP (JGLP)

כמה שווה Jones GLP (JGLP) היום?
החי JGLPהמחיר ב USD הוא 1.46 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JGLP ל USD?
המחיר הנוכחי של JGLP ל USD הוא $ 1.46. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jones GLP?
שווי השוק של JGLP הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JGLP?
ההיצע במחזור של JGLP הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JGLP?
‏‏JGLP השיג מחיר שיא (ATH) של 3.0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JGLP?
JGLP ‏‏רשם מחירATL של 0.712625 USD.
מהו נפח המסחר של JGLP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JGLP הוא -- USD.
האם JGLP יעלה השנה?
JGLP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JGLP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:30:02 (UTC+8)

Jones GLP (JGLP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

