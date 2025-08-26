עוד על JOKER

JOKER סֵמֶל

JOKER מחיר (JOKER)

לא רשום

1 JOKER ל USDמחיר חי:

--
----
+0.60%1D
USD
JOKER (JOKER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:33:51 (UTC+8)

JOKER (JOKER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.67%

+0.63%

+0.63%

JOKER (JOKER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JOKER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOKERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOKER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JOKER (JOKER) מידע שוק

$ 32.77K
$ 32.77K$ 32.77K

--
----

$ 32.77K
$ 32.77K$ 32.77K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של JOKER הוא $ 32.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOKER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.77K.

JOKER (JOKER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של JOKERל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJOKER ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJOKER ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של JOKERל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.67%
30 ימים$ 0-60.53%
60 ימים$ 0-69.09%
90 ימים$ 0--

מה זהJOKER (JOKER)

Not just a meme, but also a lifestyle. JOKER: Not Just a Meme, But a Lifestyle In the world of blockchain, JOKER is more than just a meme coin—it’s a culture, an attitude, and a symbol of breaking the rules and disrupting the norm. JOKER represents not only trading and wealth but also a bold and carefree way of life, embracing freedom and fearless exploration. Why Choose JOKER? Cultural Resonance 🎭 – JOKER is not just for traders; it’s for thinkers, risk-takers, and those who refuse to conform. It embodies the spirit of rebellion, creativity, and limitless possibility. Community-Driven 🌎 – Built and powered by a global network of like-minded individuals, JOKER thrives on decentralization, ensuring that every holder plays a part in shaping its future. Innovative Economy 💰 – JOKER goes beyond transactions. We are building an ecosystem that integrates NFTs, DAO governance, on-chain voting, social incentives, and more. JOKER is not just another token—it’s a statement. A movement. A way of life. Are you in? 🚀

JOKER (JOKER) משאב

האתר הרשמי

JOKERתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JOKER (JOKER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JOKER (JOKER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JOKER.

בדוק את JOKER תחזית המחיר עכשיו‏!

JOKER למטבעות מקומיים

JOKER (JOKER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JOKER (JOKER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JOKER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על JOKER (JOKER)

כמה שווה JOKER (JOKER) היום?
החי JOKERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JOKER ל USD?
המחיר הנוכחי של JOKER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של JOKER?
שווי השוק של JOKER הוא $ 32.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JOKER?
ההיצע במחזור של JOKER הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JOKER?
‏‏JOKER השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JOKER?
JOKER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JOKER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JOKER הוא -- USD.
האם JOKER יעלה השנה?
JOKER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JOKER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:33:51 (UTC+8)

JOKER (JOKER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.