Jjmoji (JJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.704426$ 0.704426 $ 0.704426 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01128036$ 0.01128036 $ 0.01128036 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.42% שינוי מחיר (7D) +2.42%

Jjmoji (JJ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02718262. במהלך 24 השעות האחרונות, JJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.704426, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01128036.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JJ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jjmoji (JJ) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Jjmoji הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JJ הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.18K.