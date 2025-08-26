Jito Staked SOL (JITOSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 230.63 $ 230.63 $ 230.63 24 שעות נמוך $ 258.85 $ 258.85 $ 258.85 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 230.63$ 230.63 $ 230.63 גבוה 24 שעות $ 258.85$ 258.85 $ 258.85 שיא כל הזמנים $ 339.52$ 339.52 $ 339.52 המחיר הנמוך ביותר $ 0.57898$ 0.57898 $ 0.57898 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.17% שינוי מחיר (1D) -7.53% שינוי מחיר (7D) +2.32% שינוי מחיר (7D) +2.32%

Jito Staked SOL (JITOSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $231.02. במהלך 24 השעות האחרונות, JITOSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 230.63 לבין שיא של $ 258.85, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JITOSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 339.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.57898.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JITOSOL השתנה ב -2.17% במהלך השעה האחרונה, -7.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jito Staked SOL (JITOSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 2.83B$ 2.83B $ 2.83B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.83B$ 2.83B $ 2.83B אספקת מחזור 12.28M 12.28M 12.28M אספקה כוללת 12,280,616.81695835 12,280,616.81695835 12,280,616.81695835

שווי השוק הנוכחי של Jito Staked SOL הוא $ 2.83B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JITOSOL הוא 12.28M, עם היצע כולל של 12280616.81695835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.83B.