Jito Staked SOL סֵמֶל

Jito Staked SOL מחיר (JITOSOL)

לא רשום

1 JITOSOL ל USDמחיר חי:

$230.48
$230.48$230.48
-7.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Jito Staked SOL (JITOSOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:45:30 (UTC+8)

Jito Staked SOL (JITOSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 230.63
$ 230.63
24 שעות נמוך
$ 258.85
$ 258.85
גבוה 24 שעות

$ 230.63
$ 230.63

$ 258.85
$ 258.85

$ 339.52
$ 339.52

$ 0.57898
$ 0.57898

-2.17%

-7.53%

+2.32%

+2.32%

Jito Staked SOL (JITOSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $231.02. במהלך 24 השעות האחרונות, JITOSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 230.63 לבין שיא של $ 258.85, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JITOSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 339.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.57898.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JITOSOL השתנה ב -2.17% במהלך השעה האחרונה, -7.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jito Staked SOL (JITOSOL) מידע שוק

$ 2.83B
$ 2.83B

--
--

$ 2.83B
$ 2.83B

12.28M
12.28M

12,280,616.81695835
12,280,616.81695835

שווי השוק הנוכחי של Jito Staked SOL הוא $ 2.83B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JITOSOL הוא 12.28M, עם היצע כולל של 12280616.81695835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.83B.

Jito Staked SOL (JITOSOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Jito Staked SOLל USDהיה $ -18.832282025711.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJito Staked SOL ל USDהיה . $ +4.3889872660.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJito Staked SOL ל USDהיה $ +79.9907443060.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Jito Staked SOLל USDהיה $ +16.14014806985027.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -18.832282025711-7.53%
30 ימים$ +4.3889872660+1.90%
60 ימים$ +79.9907443060+34.63%
90 ימים$ +16.14014806985027+7.51%

מה זהJito Staked SOL (JITOSOL)

The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Jito Staked SOL (JITOSOL) משאב

האתר הרשמי

Jito Staked SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jito Staked SOL (JITOSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jito Staked SOL (JITOSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jito Staked SOL.

בדוק את Jito Staked SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

JITOSOL למטבעות מקומיים

Jito Staked SOL (JITOSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jito Staked SOL (JITOSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JITOSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Jito Staked SOL (JITOSOL)

כמה שווה Jito Staked SOL (JITOSOL) היום?
החי JITOSOLהמחיר ב USD הוא 231.02 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JITOSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של JITOSOL ל USD הוא $ 231.02. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jito Staked SOL?
שווי השוק של JITOSOL הוא $ 2.83B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JITOSOL?
ההיצע במחזור של JITOSOL הוא 12.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JITOSOL?
‏‏JITOSOL השיג מחיר שיא (ATH) של 339.52 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JITOSOL?
JITOSOL ‏‏רשם מחירATL של 0.57898 USD.
מהו נפח המסחר של JITOSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JITOSOL הוא -- USD.
האם JITOSOL יעלה השנה?
JITOSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JITOSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:45:30 (UTC+8)

Jito Staked SOL (JITOSOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.