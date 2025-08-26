JindoJinju (JINDOJINJU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.24% שינוי מחיר (1D) -5.66% שינוי מחיר (7D) -6.02% שינוי מחיר (7D) -6.02%

JindoJinju (JINDOJINJU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JINDOJINJU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JINDOJINJUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JINDOJINJU השתנה ב -1.24% במהלך השעה האחרונה, -5.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JindoJinju (JINDOJINJU) מידע שוק

שווי שוק $ 32.58K$ 32.58K $ 32.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.30K$ 34.30K $ 34.30K אספקת מחזור 949.87M 949.87M 949.87M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של JindoJinju הוא $ 32.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JINDOJINJU הוא 949.87M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.30K.