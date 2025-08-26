Jill Boden (JILLBODEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +18.37% שינוי מחיר (7D) +18.37%

Jill Boden (JILLBODEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JILLBODEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JILLBODENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JILLBODEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jill Boden (JILLBODEN) מידע שוק

שווי שוק $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K אספקת מחזור 998.23M 998.23M 998.23M אספקה כוללת 998,232,748.8273699 998,232,748.8273699 998,232,748.8273699

שווי השוק הנוכחי של Jill Boden הוא $ 10.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JILLBODEN הוא 998.23M, עם היצע כולל של 998232748.8273699. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.89K.