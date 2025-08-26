עוד על JILLBODEN

Jill Boden סֵמֶל

Jill Boden מחיר (JILLBODEN)

לא רשום

1 JILLBODEN ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Jill Boden (JILLBODEN) טבלת מחירים חיה
Jill Boden (JILLBODEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+18.37%

+18.37%

Jill Boden (JILLBODEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JILLBODEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JILLBODENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JILLBODEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jill Boden (JILLBODEN) מידע שוק

$ 10.89K
$ 10.89K$ 10.89K

--
----

$ 10.89K
$ 10.89K$ 10.89K

998.23M
998.23M 998.23M

998,232,748.8273699
998,232,748.8273699 998,232,748.8273699

שווי השוק הנוכחי של Jill Boden הוא $ 10.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JILLBODEN הוא 998.23M, עם היצע כולל של 998232748.8273699. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.89K.

Jill Boden (JILLBODEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Jill Bodenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJill Boden ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJill Boden ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Jill Bodenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+14.54%
60 ימים$ 0+24.40%
90 ימים$ 0--

מה זהJill Boden (JILLBODEN)

Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Jill Boden (JILLBODEN) משאב

האתר הרשמי

Jill Bodenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jill Boden (JILLBODEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jill Boden (JILLBODEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jill Boden.

בדוק את Jill Boden תחזית המחיר עכשיו‏!

JILLBODEN למטבעות מקומיים

Jill Boden (JILLBODEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jill Boden (JILLBODEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JILLBODEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Jill Boden (JILLBODEN)

כמה שווה Jill Boden (JILLBODEN) היום?
החי JILLBODENהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JILLBODEN ל USD?
המחיר הנוכחי של JILLBODEN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jill Boden?
שווי השוק של JILLBODEN הוא $ 10.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JILLBODEN?
ההיצע במחזור של JILLBODEN הוא 998.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JILLBODEN?
‏‏JILLBODEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JILLBODEN?
JILLBODEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JILLBODEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JILLBODEN הוא -- USD.
האם JILLBODEN יעלה השנה?
JILLBODEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JILLBODEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
