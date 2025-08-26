עוד על JUSD

JUSD מידע על מחיר

JUSD מסמך לבן

JUSD אתר רשמי

JUSD טוקניומיקה

JUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Jigsaw USD סֵמֶל

Jigsaw USD מחיר (JUSD)

לא רשום

1 JUSD ל USDמחיר חי:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Jigsaw USD (JUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:01:50 (UTC+8)

Jigsaw USD (JUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 שעות נמוך
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
גבוה 24 שעות

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 0.995177
$ 0.995177$ 0.995177

--

+0.01%

+0.24%

+0.24%

Jigsaw USD (JUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.001. במהלך 24 השעות האחרונות, JUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.001 לבין שיא של $ 1.002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.007, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.995177.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jigsaw USD (JUSD) מידע שוק

$ 528.43K
$ 528.43K$ 528.43K

--
----

$ 528.43K
$ 528.43K$ 528.43K

527.73K
527.73K 527.73K

527,730.9698137017
527,730.9698137017 527,730.9698137017

שווי השוק הנוכחי של Jigsaw USD הוא $ 528.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUSD הוא 527.73K, עם היצע כולל של 527730.9698137017. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 528.43K.

Jigsaw USD (JUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Jigsaw USDל USDהיה $ +0.00012362.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJigsaw USD ל USDהיה . $ +0.0027267240.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJigsaw USD ל USDהיה $ +0.0025866841.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Jigsaw USDל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00012362+0.01%
30 ימים$ +0.0027267240+0.27%
60 ימים$ +0.0025866841+0.26%
90 ימים$ 0--

מה זהJigsaw USD (JUSD)

Jigsaw Finance is a DeFi protocol focused on dynamic collateral management and stablecoin issuance. The platform introduces a CDP (Collateralized Debt Position)-based system that allows users to deposit a variety of supported cryptoassets as collateral to mint the protocol’s native stablecoin, jUSD. Jigsaw Finance is designed to increase composability within the DeFi ecosystem. Unlike traditional CDP systems where collateral remains locked until debt repayment, Jigsaw enables users to dynamically reallocate their collateral across whitelisted protocols. This functionality allows users to pursue optimal yield opportunities while maintaining active debt positions. Supported collateral types can be moved into yield-optimizing platforms, liquidity pools, or lending markets without requiring loan closure. The minting process allows users to borrow jUSD against eligible collateral at a protocol-defined Loan-to-Value (LTV) ratio, depending on the specific asset. A minting fee applies upon creation of each debt position. Once minted, jUSD can be used within the Jigsaw ecosystem for various financial strategies, such as looping, liquidity provision, or leveraged exposure to underlying assets. Borrowing activity is governed by parameters including maximum LTV ratios, borrowing interest rates, and liquidation thresholds to maintain systemic stability. Health ratios are continuously monitored, and users whose positions fall below minimum collateral requirements are subject to liquidation mechanisms designed to protect the solvency of the protocol. Jigsaw Finance integrates with external yield platforms such as Pendle, Spectra, Reservoir, and others, allowing users to deposit their collateral into third-party venues while maintaining their borrowing capacity. This structure optimizes capital efficiency, as users can generate yield on their collateral without sacrificing liquidity access. In addition to core integrations, Jigsaw extends composability by partnering with leading protocols including Aave, Dinero, Fluid, Nucleus, Elixir, Usual, and EtherFi pools. Users can redeploy collateral across these whitelisted DeFi protocols to maximize yield potential. Jigsaw also supports seamless collateral asset swapping without requiring debt repayment. Users can swap between collateralized assets (e.g., BTC ↔️ ETH or USDC ↔️ USDe) while keeping their CDP positions intact. This enhances flexibility and enables users to adjust their strategies dynamically as market conditions change. The stablecoin jUSD is pegged to the U.S. dollar and is backed by overcollateralized debt positions. It is designed for use within DeFi applications, including payments, trading, liquidity mining, and additional yield farming opportunities, offering a stable and predictable unit of account. All collateral deposited through Jigsaw flows directly into partner protocols, enhancing liquidity and value within their ecosystems. By combining dynamic collateral management, stablecoin issuance, and deep DeFi integrations, Jigsaw Finance offers users a flexible framework for capital optimization and yield generation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Jigsaw USD (JUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Jigsaw USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jigsaw USD (JUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jigsaw USD (JUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jigsaw USD.

בדוק את Jigsaw USD תחזית המחיר עכשיו‏!

JUSD למטבעות מקומיים

Jigsaw USD (JUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jigsaw USD (JUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Jigsaw USD (JUSD)

כמה שווה Jigsaw USD (JUSD) היום?
החי JUSDהמחיר ב USD הוא 1.001 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של JUSD ל USD הוא $ 1.001. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jigsaw USD?
שווי השוק של JUSD הוא $ 528.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JUSD?
ההיצע במחזור של JUSD הוא 527.73K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JUSD?
‏‏JUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.007 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JUSD?
JUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.995177 USD.
מהו נפח המסחר של JUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JUSD הוא -- USD.
האם JUSD יעלה השנה?
JUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:01:50 (UTC+8)

Jigsaw USD (JUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.