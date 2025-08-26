Jewels Da Goat (JEWELS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0073292$ 0.0073292 $ 0.0073292 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.87% שינוי מחיר (1D) -5.76% שינוי מחיר (7D) -4.72% שינוי מחיר (7D) -4.72%

Jewels Da Goat (JEWELS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JEWELS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JEWELSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0073292, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JEWELS השתנה ב -0.87% במהלך השעה האחרונה, -5.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jewels Da Goat (JEWELS) מידע שוק

שווי שוק $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K אספקת מחזור 998.91M 998.91M 998.91M אספקה כוללת 998,906,957.22014 998,906,957.22014 998,906,957.22014

שווי השוק הנוכחי של Jewels Da Goat הוא $ 23.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JEWELS הוא 998.91M, עם היצע כולל של 998906957.22014. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.81K.