JETSKI DOG מחיר היום

מחיר JETSKI DOG (JETDOG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JETDOG ל USD הוא $ 0 לכל JETDOG.

JETSKI DOG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 61,211, עם היצע במחזור של 985.88M JETDOG. ב‑24 השעות האחרונות, JETDOG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JETDOG נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו -11.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

JETSKI DOG (JETDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 61.21K$ 61.21K $ 61.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.88K$ 60.88K $ 60.88K אספקת מחזור 985.88M 985.88M 985.88M אספקה כוללת 985,878,444.310062 985,878,444.310062 985,878,444.310062

שווי השוק הנוכחי של JETSKI DOG הוא $ 61.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JETDOG הוא 985.88M, עם היצע כולל של 985878444.310062. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.88K.