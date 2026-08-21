JESUS LOVES YOU מחיר היום

מחיר JESUS LOVES YOU (JLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JLY ל USD הוא $ 0 לכל JLY.

JESUS LOVES YOU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 47,190, עם היצע במחזור של 969.91M JLY. ב‑24 השעות האחרונות, JLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00169233, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JLY נע ב +1.70% בשעה האחרונה ו +8.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

JESUS LOVES YOU (JLY) מידע שוק

שווי שוק $ 47.19K$ 47.19K $ 47.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.19K$ 47.19K $ 47.19K אספקת מחזור 969.91M 969.91M 969.91M אספקה כוללת 969,912,768.545555 969,912,768.545555 969,912,768.545555

שווי השוק הנוכחי של JESUS LOVES YOU הוא $ 47.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JLY הוא 969.91M, עם היצע כולל של 969912768.545555. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.19K.