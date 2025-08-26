עוד על ROGEN

jeo rogen סֵמֶל

jeo rogen מחיר (ROGEN)

לא רשום

1 ROGEN ל USDמחיר חי:

$0.00050868
$0.00050868$0.00050868
-0.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
jeo rogen (ROGEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:01:36 (UTC+8)

jeo rogen (ROGEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00191537
$ 0.00191537$ 0.00191537

$ 0
$ 0$ 0

-1.02%

-1.22%

-7.35%

-7.35%

jeo rogen (ROGEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROGEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROGENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00191537, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROGEN השתנה ב -1.02% במהלך השעה האחרונה, -1.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

jeo rogen (ROGEN) מידע שוק

$ 511.05K
$ 511.05K$ 511.05K

--
----

$ 511.05K
$ 511.05K$ 511.05K

999.01M
999.01M 999.01M

999,005,393.27478
999,005,393.27478 999,005,393.27478

שווי השוק הנוכחי של jeo rogen הוא $ 511.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROGEN הוא 999.01M, עם היצע כולל של 999005393.27478. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 511.05K.

jeo rogen (ROGEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של jeo rogenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלjeo rogen ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלjeo rogen ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של jeo rogenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.22%
30 ימים$ 0-5.51%
60 ימים$ 0+8.47%
90 ימים$ 0--

מה זהjeo rogen (ROGEN)

Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast!

jeo rogen (ROGEN) משאב

האתר הרשמי

jeo rogenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה jeo rogen (ROGEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות jeo rogen (ROGEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור jeo rogen.

בדוק את jeo rogen תחזית המחיר עכשיו‏!

ROGEN למטבעות מקומיים

jeo rogen (ROGEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של jeo rogen (ROGEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROGEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על jeo rogen (ROGEN)

כמה שווה jeo rogen (ROGEN) היום?
החי ROGENהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROGEN ל USD?
המחיר הנוכחי של ROGEN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של jeo rogen?
שווי השוק של ROGEN הוא $ 511.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROGEN?
ההיצע במחזור של ROGEN הוא 999.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROGEN?
‏‏ROGEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00191537 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROGEN?
ROGEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ROGEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROGEN הוא -- USD.
האם ROGEN יעלה השנה?
ROGEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROGEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:01:36 (UTC+8)

jeo rogen (ROGEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

