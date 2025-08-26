jeo rogen (ROGEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00191537 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.02% שינוי מחיר (1D) -1.22% שינוי מחיר (7D) -7.35%

jeo rogen (ROGEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROGEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROGENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00191537, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROGEN השתנה ב -1.02% במהלך השעה האחרונה, -1.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

jeo rogen (ROGEN) מידע שוק

שווי שוק $ 511.05K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 511.05K אספקת מחזור 999.01M אספקה כוללת 999,005,393.27478

שווי השוק הנוכחי של jeo rogen הוא $ 511.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROGEN הוא 999.01M, עם היצע כולל של 999005393.27478. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 511.05K.