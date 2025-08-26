Jeo Boden (BODEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00236418 $ 0.00236418 $ 0.00236418 24 שעות נמוך $ 0.00257549 $ 0.00257549 $ 0.00257549 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00236418$ 0.00236418 $ 0.00236418 גבוה 24 שעות $ 0.00257549$ 0.00257549 $ 0.00257549 שיא כל הזמנים $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00175942$ 0.00175942 $ 0.00175942 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.08% שינוי מחיר (1D) -1.05% שינוי מחיר (7D) -7.75% שינוי מחיר (7D) -7.75%

Jeo Boden (BODEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00240255. במהלך 24 השעות האחרונות, BODEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00236418 לבין שיא של $ 0.00257549, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BODENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00175942.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BODEN השתנה ב +1.08% במהלך השעה האחרונה, -1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jeo Boden (BODEN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M אספקת מחזור 690.33M 690.33M 690.33M אספקה כוללת 690,325,163.0 690,325,163.0 690,325,163.0

שווי השוק הנוכחי של Jeo Boden הוא $ 1.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BODEN הוא 690.33M, עם היצע כולל של 690325163.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.66M.