Jeo Boden סֵמֶל

Jeo Boden מחיר (BODEN)

לא רשום

1 BODEN ל USDמחיר חי:

$0.00240143
-1.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Jeo Boden (BODEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:33:46 (UTC+8)

Jeo Boden (BODEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00236418
24 שעות נמוך
$ 0.00257549
גבוה 24 שעות

$ 0.00236418
$ 0.00257549
$ 1.04
$ 0.00175942
+1.08%

-1.05%

-7.75%

-7.75%

Jeo Boden (BODEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00240255. במהלך 24 השעות האחרונות, BODEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00236418 לבין שיא של $ 0.00257549, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BODENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00175942.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BODEN השתנה ב +1.08% במהלך השעה האחרונה, -1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jeo Boden (BODEN) מידע שוק

$ 1.66M
--
$ 1.66M
690.33M
690,325,163.0
שווי השוק הנוכחי של Jeo Boden הוא $ 1.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BODEN הוא 690.33M, עם היצע כולל של 690325163.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.66M.

Jeo Boden (BODEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Jeo Bodenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJeo Boden ל USDהיה . $ -0.0004372237.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJeo Boden ל USDהיה $ -0.0005434856.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Jeo Bodenל USDהיה $ -0.000929020287577724.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.05%
30 ימים$ -0.0004372237-18.19%
60 ימים$ -0.0005434856-22.62%
90 ימים$ -0.000929020287577724-27.88%

מה זהJeo Boden (BODEN)

The $BODEN token, also known as the Joe Boden token, is a memecoin that humorously references Joe Biden.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Jeo Boden (BODEN) משאב

האתר הרשמי

Jeo Bodenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jeo Boden (BODEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jeo Boden (BODEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jeo Boden.

בדוק את Jeo Boden תחזית המחיר עכשיו‏!

BODEN למטבעות מקומיים

Jeo Boden (BODEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jeo Boden (BODEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BODEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Jeo Boden (BODEN)

כמה שווה Jeo Boden (BODEN) היום?
החי BODENהמחיר ב USD הוא 0.00240255 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BODEN ל USD?
המחיר הנוכחי של BODEN ל USD הוא $ 0.00240255. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jeo Boden?
שווי השוק של BODEN הוא $ 1.66M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BODEN?
ההיצע במחזור של BODEN הוא 690.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BODEN?
‏‏BODEN השיג מחיר שיא (ATH) של 1.04 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BODEN?
BODEN ‏‏רשם מחירATL של 0.00175942 USD.
מהו נפח המסחר של BODEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BODEN הוא -- USD.
האם BODEN יעלה השנה?
BODEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BODEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.