טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) +3.00% שינוי מחיר (7D) -6.61%

JELLY AI (JAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JAI השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, +3.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 35.06K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.06K אספקת מחזור 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של JELLY AI הוא $ 35.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JAI הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.06K.