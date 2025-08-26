JEFFWorld Token (JEFF) מידע על מחיר (USD)

JEFFWorld Token (JEFF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00149874. במהלך 24 השעות האחרונות, JEFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00149542 לבין שיא של $ 0.00150427, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JEFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.182621, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00100036.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JEFF השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JEFFWorld Token (JEFF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של JEFFWorld Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JEFF הוא 0.00, עם היצע כולל של 1400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.10M.