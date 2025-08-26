עוד על JEFF

JEFFWorld Token סֵמֶל

JEFFWorld Token מחיר (JEFF)

לא רשום

1 JEFF ל USDמחיר חי:

$0.00149702
$0.00149702$0.00149702
-0.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
JEFFWorld Token (JEFF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:27:49 (UTC+8)

JEFFWorld Token (JEFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00149542
$ 0.00149542$ 0.00149542
24 שעות נמוך
$ 0.00150427
$ 0.00150427$ 0.00150427
גבוה 24 שעות

$ 0.00149542
$ 0.00149542$ 0.00149542

$ 0.00150427
$ 0.00150427$ 0.00150427

$ 0.182621
$ 0.182621$ 0.182621

$ 0.00100036
$ 0.00100036$ 0.00100036

+0.05%

-0.17%

-11.85%

-11.85%

JEFFWorld Token (JEFF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00149874. במהלך 24 השעות האחרונות, JEFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00149542 לבין שיא של $ 0.00150427, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JEFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.182621, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00100036.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JEFF השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.85% ב-7 הימים האחרונים.

JEFFWorld Token (JEFF) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

0.00
0.00 0.00

1,400,000,000.0
1,400,000,000.0 1,400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של JEFFWorld Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JEFF הוא 0.00, עם היצע כולל של 1400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.10M.

JEFFWorld Token (JEFF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של JEFFWorld Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJEFFWorld Token ל USDהיה . $ -0.0002021061.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJEFFWorld Token ל USDהיה $ -0.0002602887.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של JEFFWorld Tokenל USDהיה $ -0.001178975044340734.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.17%
30 ימים$ -0.0002021061-13.48%
60 ימים$ -0.0002602887-17.36%
90 ימים$ -0.001178975044340734-44.02%

מה זהJEFFWorld Token (JEFF)

JEFFWorld is a user-participating metaverse platform that is completed by expanding the metaverse world with the participation of users. In JEFF World, users can freely decorate their unique spaces and avatars, and experience JEFF World. Users can enjoy and create content at JEFFWorld and receive rewards. These rewards circulate within a balanced ecosystem, allowing users to experience various content within JEFF World or utilize them for real-world connected consumption. This creates a sustainable ecosystem that fosters a balanced and harmonious environment.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

JEFFWorld Token (JEFF) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

JEFFWorld Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JEFFWorld Token (JEFF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JEFFWorld Token (JEFF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JEFFWorld Token.

בדוק את JEFFWorld Token תחזית המחיר עכשיו‏!

JEFF למטבעות מקומיים

JEFFWorld Token (JEFF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JEFFWorld Token (JEFF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JEFF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על JEFFWorld Token (JEFF)

כמה שווה JEFFWorld Token (JEFF) היום?
החי JEFFהמחיר ב USD הוא 0.00149874 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JEFF ל USD?
המחיר הנוכחי של JEFF ל USD הוא $ 0.00149874. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של JEFFWorld Token?
שווי השוק של JEFF הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JEFF?
ההיצע במחזור של JEFF הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JEFF?
‏‏JEFF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.182621 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JEFF?
JEFF ‏‏רשם מחירATL של 0.00100036 USD.
מהו נפח המסחר של JEFF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JEFF הוא -- USD.
האם JEFF יעלה השנה?
JEFF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JEFF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:27:49 (UTC+8)

