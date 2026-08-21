Jeff The Groundhog מחיר היום

מחיר Jeff The Groundhog (JEFF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 29.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JEFF ל USD הוא $ 0 לכל JEFF.

Jeff The Groundhog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,851.72, עם היצע במחזור של 983.75M JEFF. ב‑24 השעות האחרונות, JEFF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JEFF נע ב +6.28% בשעה האחרונה ו +301.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Jeff The Groundhog (JEFF) מידע שוק

שווי שוק $ 19.85K$ 19.85K $ 19.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.85K$ 19.85K $ 19.85K אספקת מחזור 983.75M 983.75M 983.75M אספקה כוללת 983,748,455.527046 983,748,455.527046 983,748,455.527046

שווי השוק הנוכחי של Jeff The Groundhog הוא $ 19.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JEFF הוא 983.75M, עם היצע כולל של 983748455.527046. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.85K.