מחיר jAsset jUSD (JUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.975359, עם שינוי של 0.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JUSD ל USD הוא $ 0.975359 לכל JUSD.

jAsset jUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 635,715, עם היצע במחזור של 651.78K JUSD. ב‑24 השעות האחרונות, JUSD סחר בין $ 0.957859 (נמוך) ל $ 0.991704 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.062, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.35345.

ביצועים לטווח קצר, JUSD נע ב -0.41% בשעה האחרונה ו +2.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

jAsset jUSD (JUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 635.72K$ 635.72K $ 635.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 635.72K$ 635.72K $ 635.72K אספקת מחזור 651.78K 651.78K 651.78K אספקה כוללת 651,775.0280209146 651,775.0280209146 651,775.0280209146

שווי השוק הנוכחי של jAsset jUSD הוא $ 635.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUSD הוא 651.78K, עם היצע כולל של 651775.0280209146. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 635.72K.