Jarvis Synthetic Euro מחיר היום

מחיר Jarvis Synthetic Euro (JEUR) בזמן אמת היום הוא $ 1.15, עם שינוי של 0.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JEUR ל USD הוא $ 1.15 לכל JEUR.

Jarvis Synthetic Euro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 621,347, עם היצע במחזור של 541.56K JEUR. ב‑24 השעות האחרונות, JEUR סחר בין $ 1.13 (נמוך) ל $ 1.16 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.01, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.063944.

ביצועים לטווח קצר, JEUR נע ב -0.32% בשעה האחרונה ו +0.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.05K.

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) מידע שוק

שווי שוק $ 621.35K$ 621.35K $ 621.35K נפח (24 שעות) $ 1.05K$ 1.05K $ 1.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 621.35K$ 621.35K $ 621.35K אספקת מחזור 541.56K 541.56K 541.56K אספקה כוללת 541,556.5405305573 541,556.5405305573 541,556.5405305573

שווי השוק הנוכחי של Jarvis Synthetic Euro הוא $ 621.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.05K. ההיצע במחזור של JEUR הוא 541.56K, עם היצע כולל של 541556.5405305573. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 621.35K.