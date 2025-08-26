Jarvis AI (JARVIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00264783$ 0.00264783 $ 0.00264783 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.65% שינוי מחיר (1D) -5.67% שינוי מחיר (7D) +5.17% שינוי מחיר (7D) +5.17%

Jarvis AI (JARVIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JARVIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JARVISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00264783, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JARVIS השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -5.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jarvis AI (JARVIS) מידע שוק

שווי שוק $ 11.66K$ 11.66K $ 11.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.02K$ 12.02K $ 12.02K אספקת מחזור 969.70M 969.70M 969.70M אספקה כוללת 999,634,838.781032 999,634,838.781032 999,634,838.781032

שווי השוק הנוכחי של Jarvis AI הוא $ 11.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JARVIS הוא 969.70M, עם היצע כולל של 999634838.781032. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.02K.