עוד על JARVIS

JARVIS מידע על מחיר

JARVIS מסמך לבן

JARVIS אתר רשמי

JARVIS טוקניומיקה

JARVIS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Jarvis AI סֵמֶל

Jarvis AI מחיר (JARVIS)

לא רשום

1 JARVIS ל USDמחיר חי:

--
----
-5.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Jarvis AI (JARVIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:42:36 (UTC+8)

Jarvis AI (JARVIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00264783
$ 0.00264783$ 0.00264783

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-5.67%

+5.17%

+5.17%

Jarvis AI (JARVIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JARVIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JARVISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00264783, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JARVIS השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -5.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jarvis AI (JARVIS) מידע שוק

$ 11.66K
$ 11.66K$ 11.66K

--
----

$ 12.02K
$ 12.02K$ 12.02K

969.70M
969.70M 969.70M

999,634,838.781032
999,634,838.781032 999,634,838.781032

שווי השוק הנוכחי של Jarvis AI הוא $ 11.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JARVIS הוא 969.70M, עם היצע כולל של 999634838.781032. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.02K.

Jarvis AI (JARVIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Jarvis AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJarvis AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJarvis AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Jarvis AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.67%
30 ימים$ 0-21.07%
60 ימים$ 0-22.10%
90 ימים$ 0--

מה זהJarvis AI (JARVIS)

is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Jarvis AI (JARVIS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Jarvis AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jarvis AI (JARVIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jarvis AI (JARVIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jarvis AI.

בדוק את Jarvis AI תחזית המחיר עכשיו‏!

JARVIS למטבעות מקומיים

Jarvis AI (JARVIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jarvis AI (JARVIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JARVIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Jarvis AI (JARVIS)

כמה שווה Jarvis AI (JARVIS) היום?
החי JARVISהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JARVIS ל USD?
המחיר הנוכחי של JARVIS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jarvis AI?
שווי השוק של JARVIS הוא $ 11.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JARVIS?
ההיצע במחזור של JARVIS הוא 969.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JARVIS?
‏‏JARVIS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00264783 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JARVIS?
JARVIS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JARVIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JARVIS הוא -- USD.
האם JARVIS יעלה השנה?
JARVIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JARVIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:42:36 (UTC+8)

Jarvis AI (JARVIS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.