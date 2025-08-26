Japan Coin (JAPAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00189953$ 0.00189953 $ 0.00189953 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.65% שינוי מחיר (1D) -13.53% שינוי מחיר (7D) +70.76% שינוי מחיר (7D) +70.76%

Japan Coin (JAPAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JAPAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JAPANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00189953, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JAPAN השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -13.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+70.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Japan Coin (JAPAN) מידע שוק

שווי שוק $ 51.14K$ 51.14K $ 51.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.14K$ 51.14K $ 51.14K אספקת מחזור 999.75M 999.75M 999.75M אספקה כוללת 999,746,973.924093 999,746,973.924093 999,746,973.924093

שווי השוק הנוכחי של Japan Coin הוא $ 51.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JAPAN הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999746973.924093. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.14K.