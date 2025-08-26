עוד על JAPAN

Japan Coin סֵמֶל

Japan Coin מחיר (JAPAN)

1 JAPAN ל USDמחיר חי:

-13.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Japan Coin (JAPAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:42:29 (UTC+8)

Japan Coin (JAPAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00189953
$ 0.00189953$ 0.00189953

-0.65%

-13.53%

+70.76%

+70.76%

Japan Coin (JAPAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JAPAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JAPANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00189953, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JAPAN השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -13.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+70.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Japan Coin (JAPAN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Japan Coin הוא $ 51.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JAPAN הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999746973.924093. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.14K.

Japan Coin (JAPAN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Japan Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJapan Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJapan Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Japan Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.53%
30 ימים$ 0+82.07%
60 ימים$ 0+91.18%
90 ימים$ 0--

מה זהJapan Coin (JAPAN)

This is a meme coin for Japan.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Japan Coin (JAPAN) משאב

האתר הרשמי

Japan Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Japan Coin (JAPAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Japan Coin (JAPAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Japan Coin.

בדוק את Japan Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

JAPAN למטבעות מקומיים

Japan Coin (JAPAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Japan Coin (JAPAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JAPAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Japan Coin (JAPAN)

כמה שווה Japan Coin (JAPAN) היום?
החי JAPANהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JAPAN ל USD?
המחיר הנוכחי של JAPAN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Japan Coin?
שווי השוק של JAPAN הוא $ 51.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JAPAN?
ההיצע במחזור של JAPAN הוא 999.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JAPAN?
‏‏JAPAN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00189953 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JAPAN?
JAPAN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JAPAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JAPAN הוא -- USD.
האם JAPAN יעלה השנה?
JAPAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JAPAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:42:29 (UTC+8)

