Janus Henderson Anemoy Treasury Fund מחיר היום

מחיר Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) בזמן אמת היום הוא $ 1.11, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JTRSY ל USD הוא $ 1.11 לכל JTRSY.

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 873,255,450, עם היצע במחזור של 784.22M JTRSY. ב‑24 השעות האחרונות, JTRSY סחר בין $ 1.11 (נמוך) ל $ 1.11 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.11, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.085.

ביצועים לטווח קצר, JTRSY נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) מידע שוק

שווי שוק $ 873.26M$ 873.26M $ 873.26M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 873.26M$ 873.26M $ 873.26M אספקת מחזור 784.22M 784.22M 784.22M אספקה כוללת 784,219,130.721184 784,219,130.721184 784,219,130.721184

שווי השוק הנוכחי של Janus Henderson Anemoy Treasury Fund הוא $ 873.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של JTRSY הוא 784.22M, עם היצע כולל של 784219130.721184. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 873.26M.