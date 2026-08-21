Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund מחיר היום

מחיר Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) בזמן אמת היום הוא $ 1.046, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JAAA ל USD הוא $ 1.046 לכל JAAA.

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 700,014,011, עם היצע במחזור של 669.19M JAAA. ב‑24 השעות האחרונות, JAAA סחר בין $ 1.046 (נמוך) ל $ 1.046 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.046, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.009.

ביצועים לטווח קצר, JAAA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) מידע שוק

שווי שוק $ 700.01M$ 700.01M $ 700.01M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 700.01M$ 700.01M $ 700.01M אספקת מחזור 669.19M 669.19M 669.19M אספקה כוללת 669,192,989.067666 669,192,989.067666 669,192,989.067666

שווי השוק הנוכחי של Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund הוא $ 700.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של JAAA הוא 669.19M, עם היצע כולל של 669192989.067666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 700.01M.