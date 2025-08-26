Janro The Rat מחיר (JANRO)
Janro The Rat (JANRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JANRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JANROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00664208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, JANRO השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -10.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Janro The Rat הוא $ 54.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JANRO הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999918523.016488. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.18K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Janro The Ratל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJanro The Rat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJanro The Rat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Janro The Ratל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-10.20%
|30 ימים
|$ 0
|-36.96%
|60 ימים
|$ 0
|-8.23%
|90 ימים
|$ 0
|--
JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet’s favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy. Janro’s viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it’s upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It’s a coin that doesn’t take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet’s latest star. Janro doesn’t promise groundbreaking technology or lofty goals—it’s simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It’s a token for those who want to be part of a movement that’s about nothing more than fun and laughter. If you love Janro’s moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic.
