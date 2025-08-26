janitooor ($JANI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00241303$ 0.00241303 $ 0.00241303 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -4.63% שינוי מחיר (7D) -4.63%

janitooor ($JANI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $JANI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $JANIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00241303, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $JANI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

janitooor ($JANI) מידע שוק

שווי שוק $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של janitooor הוא $ 9.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $JANI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.09K.