Jakpot Games מחיר היום

מחיר Jakpot Games (JAKPOT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002391, עם שינוי של 7.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JAKPOT ל USD הוא $ 0.00002391 לכל JAKPOT.

Jakpot Games כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,601, עם היצע במחזור של 987.01M JAKPOT. ב‑24 השעות האחרונות, JAKPOT סחר בין $ 0.00002391 (נמוך) ל $ 0.00002601 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00464997, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002151.

ביצועים לטווח קצר, JAKPOT נע ב -- בשעה האחרונה ו -23.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Jakpot Games (JAKPOT) מידע שוק

שווי שוק $ 23.60K$ 23.60K $ 23.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.60K$ 23.60K $ 23.60K אספקת מחזור 987.01M 987.01M 987.01M אספקה כוללת 987,014,572.476999 987,014,572.476999 987,014,572.476999

