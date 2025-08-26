עוד על CUFF

Jail Cat סֵמֶל

Jail Cat מחיר (CUFF)

לא רשום

1 CUFF ל USDמחיר חי:

--
----
-3.90%1D
USD
Jail Cat (CUFF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:42:13 (UTC+8)

Jail Cat (CUFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00279521
$ 0.00279521$ 0.00279521

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-3.95%

+2.94%

+2.94%

Jail Cat (CUFF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CUFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00279521, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUFF השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -3.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jail Cat (CUFF) מידע שוק

$ 32.99K
$ 32.99K$ 32.99K

--
----

$ 32.99K
$ 32.99K$ 32.99K

756.80M
756.80M 756.80M

756,797,297.0
756,797,297.0 756,797,297.0

שווי השוק הנוכחי של Jail Cat הוא $ 32.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUFF הוא 756.80M, עם היצע כולל של 756797297.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.99K.

Jail Cat (CUFF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Jail Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJail Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJail Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Jail Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.95%
30 ימים$ 0+0.61%
60 ימים$ 0+5.28%
90 ימים$ 0--

מה זהJail Cat (CUFF)

Jail Cat (CUFF) משאב

האתר הרשמי

Jail Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jail Cat (CUFF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jail Cat (CUFF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jail Cat.

בדוק את Jail Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

CUFF למטבעות מקומיים

Jail Cat (CUFF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jail Cat (CUFF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CUFF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Jail Cat (CUFF)

כמה שווה Jail Cat (CUFF) היום?
החי CUFFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CUFF ל USD?
המחיר הנוכחי של CUFF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jail Cat?
שווי השוק של CUFF הוא $ 32.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CUFF?
ההיצע במחזור של CUFF הוא 756.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CUFF?
‏‏CUFF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00279521 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CUFF?
CUFF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CUFF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CUFF הוא -- USD.
האם CUFF יעלה השנה?
CUFF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CUFF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.