Jackpot on Solana (JACKPOT) טוקנומיקה
Jackpot on Solana (JACKPOT) מידע
Jackpot on Solana is a meme token originally launched on pump.fun. Specifically chosen after the original dev had sold out the supply to be revived as a statement of a new kind of token to emerge on the Solana chain, one that came back to the roots of crypto. The Jackpot Community is comprised of token holders committed to holding and selling nicely in small respectful pieces to respect each other and the chart. Additionally, the community works together to help each other and assist with small businesses. Jackpot on Solana continues to grow, adding to the utility of the token daily. 8.8% of the 1 B supply has been burned thus far. Holding the token also grants access to the discord chat room that provides access to the community with the members and resources, including a scalp bot for notifications on community requested tokens.
Jackpot on Solana (JACKPOT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Jackpot on Solana (JACKPOT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Jackpot on Solana (JACKPOT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Jackpot on Solana (JACKPOT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של JACKPOT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות JACKPOTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את JACKPOTטוקניומיקה, חקרו אתJACKPOTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
JACKPOT חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן JACKPOT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו JACKPOT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.