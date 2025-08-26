עוד על JACK

Jack The Goat סֵמֶל

Jack The Goat מחיר (JACK)

1 JACK ל USDמחיר חי:

Jack The Goat (JACK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:36:27 (UTC+8)

Jack The Goat (JACK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107965
$ 0.00107965$ 0.00107965

$ 0
$ 0$ 0

Jack The Goat (JACK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JACK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JACKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00107965, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JACK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jack The Goat (JACK) מידע שוק

$ 9.84K
$ 9.84K$ 9.84K

$ 9.84K
$ 9.84K$ 9.84K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Jack The Goat הוא $ 9.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JACK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.84K.

Jack The Goat (JACK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Jack The Goatל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJack The Goat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJack The Goat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Jack The Goatל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-11.07%
60 ימים$ 0+4.37%
90 ימים$ 0--

מה זהJack The Goat (JACK)

JACK IS A FRENCH BOURGEOISIE GOAT WHO TOOK A PILL IN SOLANA. Jack the Goat is an ambitious meme project, looking to build a kingdom on Solana with the help of our community. With a goal of making you laugh, at the heart, we also want to grow together so that we can all be bourgeoisies thanks to the G.O.A.T.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Jack The Goat (JACK) משאב

האתר הרשמי

Jack The Goatתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jack The Goat (JACK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jack The Goat (JACK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jack The Goat.

בדוק את Jack The Goat תחזית המחיר עכשיו‏!

JACK למטבעות מקומיים

Jack The Goat (JACK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jack The Goat (JACK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JACK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Jack The Goat (JACK)

כמה שווה Jack The Goat (JACK) היום?
החי JACKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JACK ל USD?
המחיר הנוכחי של JACK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jack The Goat?
שווי השוק של JACK הוא $ 9.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JACK?
ההיצע במחזור של JACK הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JACK?
‏‏JACK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00107965 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JACK?
JACK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JACK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JACK הוא -- USD.
האם JACK יעלה השנה?
JACK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JACK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
