iZUMi Finance מחיר היום

מחיר iZUMi Finance (IZI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IZI ל USD הוא $ 0 לכל IZI.

iZUMi Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 557,283, עם היצע במחזור של 787.40M IZI. ב‑24 השעות האחרונות, IZI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.220101, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IZI נע ב +0.11% בשעה האחרונה ו +2.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.44K.

iZUMi Finance (IZI) מידע שוק

שווי שוק $ 557.28K$ 557.28K $ 557.28K נפח (24 שעות) $ 2.44K$ 2.44K $ 2.44K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M אספקת מחזור 787.40M 787.40M 787.40M אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של iZUMi Finance הוא $ 557.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.44K. ההיצע במחזור של IZI הוא 787.40M, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.42M.