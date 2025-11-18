ItForTheBiscuit מחיר היום

מחיר ItForTheBiscuit (RISK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00007206, עם שינוי של 3.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RISK ל USD הוא $ 0.00007206 לכל RISK.

ItForTheBiscuit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,521, עם היצע במחזור של 920.28M RISK. ב‑24 השעות האחרונות, RISK סחר בין $ 0.00006682 (נמוך) ל $ 0.00007515 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00139508, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006682.

ביצועים לטווח קצר, RISK נע ב +0.51% בשעה האחרונה ו -11.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ItForTheBiscuit (RISK) מידע שוק

שווי שוק $ 66.52K$ 66.52K $ 66.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.52K$ 66.52K $ 66.52K אספקת מחזור 920.28M 920.28M 920.28M אספקה כוללת 920,279,014.324971 920,279,014.324971 920,279,014.324971

שווי השוק הנוכחי של ItForTheBiscuit הוא $ 66.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RISK הוא 920.28M, עם היצע כולל של 920279014.324971. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.52K.