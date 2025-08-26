ITC (ITC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00201087 24 שעות נמוך $ 0.0020119 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.064502 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00012076 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) +0.05% שינוי מחיר (7D) -3.31%

ITC (ITC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0020119. במהלך 24 השעות האחרונות, ITC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00201087 לבין שיא של $ 0.0020119, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.064502, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00012076.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ITC (ITC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 724.29K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 360,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ITC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITC הוא 0.00, עם היצע כולל של 360000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 724.29K.