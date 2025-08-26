עוד על ITC

ITC סֵמֶל

ITC מחיר (ITC)

לא רשום

1 ITC ל USDמחיר חי:

$0.0020119
0.00%1D
USD
ITC (ITC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:26:56 (UTC+8)

ITC (ITC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00201087
24 שעות נמוך
$ 0.0020119
גבוה 24 שעות

$ 0.00201087
$ 0.0020119
$ 0.064502
$ 0.00012076
0.00%

+0.05%

-3.31%

-3.31%

ITC (ITC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0020119. במהלך 24 השעות האחרונות, ITC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00201087 לבין שיא של $ 0.0020119, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.064502, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00012076.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ITC (ITC) מידע שוק

$ 0.00
--
$ 724.29K
$ 724.29K$ 724.29K

0.00
360,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של ITC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITC הוא 0.00, עם היצע כולל של 360000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 724.29K.

ITC (ITC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ITCל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלITC ל USDהיה . $ -0.0000858017.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלITC ל USDהיה $ -0.0000052874.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ITCל USDהיה $ +0.0004784349136796035.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.05%
30 ימים$ -0.0000858017-4.26%
60 ימים$ -0.0000052874-0.26%
90 ימים$ +0.0004784349136796035+31.20%

מה זהITC (ITC)

ITC is the first token with end to end solution for gaming portal on blockchain. ITC has launched many gaming portals. ITC is currently running international crowdfunding plaform with a thanks giving crypto currency model. The best about Tronz is we only focus on our product and strive hard to list ITC as industries No.1 gaming token. The initial Price is 0.01$ per ITC Coin. The total Supply is 360,00,000 tokens. we even have plan to burn the tokens in the future.

ITC (ITC) משאב

האתר הרשמי

ITCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ITC (ITC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ITC (ITC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ITC.

בדוק את ITC תחזית המחיר עכשיו‏!

ITC למטבעות מקומיים

ITC (ITC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ITC (ITC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ITC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ITC (ITC)

כמה שווה ITC (ITC) היום?
החי ITCהמחיר ב USD הוא 0.0020119 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ITC ל USD?
המחיר הנוכחי של ITC ל USD הוא $ 0.0020119. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ITC?
שווי השוק של ITC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ITC?
ההיצע במחזור של ITC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ITC?
‏‏ITC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.064502 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ITC?
ITC ‏‏רשם מחירATL של 0.00012076 USD.
מהו נפח המסחר של ITC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ITC הוא -- USD.
האם ITC יעלה השנה?
ITC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ITC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:26:56 (UTC+8)

