עוד על ITAM

ITAM מידע על מחיר

ITAM מסמך לבן

ITAM אתר רשמי

ITAM טוקניומיקה

ITAM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ITAM Games סֵמֶל

ITAM Games מחיר (ITAM)

לא רשום

1 ITAM ל USDמחיר חי:

$0.01073904
$0.01073904$0.01073904
-1.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ITAM Games (ITAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:26:49 (UTC+8)

ITAM Games (ITAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01055957
$ 0.01055957$ 0.01055957
24 שעות נמוך
$ 0.0110174
$ 0.0110174$ 0.0110174
גבוה 24 שעות

$ 0.01055957
$ 0.01055957$ 0.01055957

$ 0.0110174
$ 0.0110174$ 0.0110174

$ 0.784934
$ 0.784934$ 0.784934

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-1.36%

+0.20%

+0.20%

ITAM Games (ITAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01073904. במהלך 24 השעות האחרונות, ITAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01055957 לבין שיא של $ 0.0110174, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.784934, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITAM השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -1.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ITAM Games (ITAM) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 5.38M
$ 5.38M$ 5.38M

0.00
0.00 0.00

501,430,609.4719131
501,430,609.4719131 501,430,609.4719131

שווי השוק הנוכחי של ITAM Games הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITAM הוא 0.00, עם היצע כולל של 501430609.4719131. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.38M.

ITAM Games (ITAM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ITAM Gamesל USDהיה $ -0.00014916724827943.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלITAM Games ל USDהיה . $ +0.0004655685.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלITAM Games ל USDהיה $ +0.0028535669.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ITAM Gamesל USDהיה $ +0.001686886921244367.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00014916724827943-1.36%
30 ימים$ +0.0004655685+4.34%
60 ימים$ +0.0028535669+26.57%
90 ימים$ +0.001686886921244367+18.64%

מה זהITAM Games (ITAM)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ITAM Games (ITAM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ITAM Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ITAM Games (ITAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ITAM Games (ITAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ITAM Games.

בדוק את ITAM Games תחזית המחיר עכשיו‏!

ITAM למטבעות מקומיים

ITAM Games (ITAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ITAM Games (ITAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ITAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ITAM Games (ITAM)

כמה שווה ITAM Games (ITAM) היום?
החי ITAMהמחיר ב USD הוא 0.01073904 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ITAM ל USD?
המחיר הנוכחי של ITAM ל USD הוא $ 0.01073904. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ITAM Games?
שווי השוק של ITAM הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ITAM?
ההיצע במחזור של ITAM הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ITAM?
‏‏ITAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.784934 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ITAM?
ITAM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ITAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ITAM הוא -- USD.
האם ITAM יעלה השנה?
ITAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ITAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:26:49 (UTC+8)

ITAM Games (ITAM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.