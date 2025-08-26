Italian National Football Team Fan Token (ITA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.397374 $ 0.397374 $ 0.397374 24 שעות נמוך $ 0.41321 $ 0.41321 $ 0.41321 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.397374$ 0.397374 $ 0.397374 גבוה 24 שעות $ 0.41321$ 0.41321 $ 0.41321 שיא כל הזמנים $ 4.78$ 4.78 $ 4.78 המחיר הנמוך ביותר $ 0.243088$ 0.243088 $ 0.243088 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.72% שינוי מחיר (1D) -0.99% שינוי מחיר (7D) -6.08% שינוי מחיר (7D) -6.08%

Italian National Football Team Fan Token (ITA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.400665. במהלך 24 השעות האחרונות, ITA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.397374 לבין שיא של $ 0.41321, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.78, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.243088.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITA השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -0.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Italian National Football Team Fan Token (ITA) מידע שוק

שווי שוק $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.01M$ 12.01M $ 12.01M אספקת מחזור 9.98M 9.98M 9.98M אספקה כוללת 29,985,000.0 29,985,000.0 29,985,000.0

שווי השוק הנוכחי של Italian National Football Team Fan Token הוא $ 4.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITA הוא 9.98M, עם היצע כולל של 29985000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.01M.