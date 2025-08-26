Italian Coin (ITA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00107245$ 0.00107245 $ 0.00107245 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -10.47% שינוי מחיר (7D) +122.06% שינוי מחיר (7D) +122.06%

Italian Coin (ITA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ITA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00107245, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITA השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -10.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+122.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Italian Coin (ITA) מידע שוק

שווי שוק $ 34.43K$ 34.43K $ 34.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.43K$ 34.43K $ 34.43K אספקת מחזור 999.64M 999.64M 999.64M אספקה כוללת 999,636,899.0 999,636,899.0 999,636,899.0

שווי השוק הנוכחי של Italian Coin הוא $ 34.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITA הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999636899.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.43K.