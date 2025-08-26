עוד על ITALIANROT

Italian Brainrot סֵמֶל

Italian Brainrot מחיר (ITALIANROT)

לא רשום

1 ITALIANROT ל USDמחיר חי:

$0.00188
$0.00188$0.00188
-26.40%1D
USD
Italian Brainrot (ITALIANROT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:33:10 (UTC+8)

Italian Brainrot (ITALIANROT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00180913
$ 0.00180913$ 0.00180913
24 שעות נמוך
$ 0.00256414
$ 0.00256414$ 0.00256414
גבוה 24 שעות

$ 0.00180913
$ 0.00180913$ 0.00180913

$ 0.00256414
$ 0.00256414$ 0.00256414

$ 0.01537498
$ 0.01537498$ 0.01537498

$ 0.00106211
$ 0.00106211$ 0.00106211

+3.31%

-26.40%

-39.23%

-39.23%

Italian Brainrot (ITALIANROT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00188. במהלך 24 השעות האחרונות, ITALIANROT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00180913 לבין שיא של $ 0.00256414, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITALIANROTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01537498, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00106211.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITALIANROT השתנה ב +3.31% במהלך השעה האחרונה, -26.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Italian Brainrot (ITALIANROT) מידע שוק

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

--
----

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

999.81M
999.81M 999.81M

999,811,192.083312
999,811,192.083312 999,811,192.083312

שווי השוק הנוכחי של Italian Brainrot הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITALIANROT הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999811192.083312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.88M.

Italian Brainrot (ITALIANROT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Italian Brainrotל USDהיה $ -0.000674535940536469.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלItalian Brainrot ל USDהיה . $ +0.0000262254.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלItalian Brainrot ל USDהיה $ +0.0001755184.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Italian Brainrotל USDהיה $ -0.008429382805518809.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000674535940536469-26.40%
30 ימים$ +0.0000262254+1.39%
60 ימים$ +0.0001755184+9.34%
90 ימים$ -0.008429382805518809-81.76%

מה זהItalian Brainrot (ITALIANROT)

Italian Brainrot (ITALIANROT) משאב

Italian Brainrotתחזית מחיר (USD)

Italian Brainrot (ITALIANROT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Italian Brainrot (ITALIANROT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ITALIANROT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Italian Brainrot (ITALIANROT)

כמה שווה Italian Brainrot (ITALIANROT) היום?
החי ITALIANROTהמחיר ב USD הוא 0.00188 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ITALIANROT ל USD?
המחיר הנוכחי של ITALIANROT ל USD הוא $ 0.00188. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Italian Brainrot?
שווי השוק של ITALIANROT הוא $ 1.88M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ITALIANROT?
ההיצע במחזור של ITALIANROT הוא 999.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ITALIANROT?
‏‏ITALIANROT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01537498 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ITALIANROT?
ITALIANROT ‏‏רשם מחירATL של 0.00106211 USD.
מהו נפח המסחר של ITALIANROT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ITALIANROT הוא -- USD.
האם ITALIANROT יעלה השנה?
ITALIANROT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ITALIANROT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:33:10 (UTC+8)

