Italian Brainrot (ITALIANROT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00180913 גבוה 24 שעות $ 0.00256414 שיא כל הזמנים $ 0.01537498 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00106211 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.31% שינוי מחיר (1D) -26.40% שינוי מחיר (7D) -39.23%

Italian Brainrot (ITALIANROT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00188. במהלך 24 השעות האחרונות, ITALIANROT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00180913 לבין שיא של $ 0.00256414, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITALIANROTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01537498, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00106211.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITALIANROT השתנה ב +3.31% במהלך השעה האחרונה, -26.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Italian Brainrot (ITALIANROT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.88M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.88M אספקת מחזור 999.81M אספקה כוללת 999,811,192.083312

שווי השוק הנוכחי של Italian Brainrot הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITALIANROT הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999811192.083312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.88M.