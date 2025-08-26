Islander (ISA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00595384$ 0.00595384 $ 0.00595384 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.10% שינוי מחיר (1D) -6.46% שינוי מחיר (7D) -0.03% שינוי מחיר (7D) -0.03%

Islander (ISA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ISA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00595384, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISA השתנה ב -1.10% במהלך השעה האחרונה, -6.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Islander (ISA) מידע שוק

שווי שוק $ 594.05$ 594.05 $ 594.05 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.46K$ 4.46K $ 4.46K אספקת מחזור 2.00B 2.00B 2.00B אספקה כוללת 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Islander הוא $ 594.05, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISA הוא 2.00B, עם היצע כולל של 15000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.46K.