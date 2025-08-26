Isiklar Coin (ISIKC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.248831 $ 0.248831 $ 0.248831 24 שעות נמוך $ 0.249215 $ 0.249215 $ 0.249215 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.248831$ 0.248831 $ 0.248831 גבוה 24 שעות $ 0.249215$ 0.249215 $ 0.249215 שיא כל הזמנים $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01330671$ 0.01330671 $ 0.01330671 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) +0.07% שינוי מחיר (7D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -0.02%

Isiklar Coin (ISIKC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.249101. במהלך 24 השעות האחרונות, ISIKC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.248831 לבין שיא של $ 0.249215, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISIKCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01330671.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISIKC השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, +0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Isiklar Coin (ISIKC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.91M$ 24.91M $ 24.91M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Isiklar Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISIKC הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.91M.