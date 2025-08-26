Isiklar Coin מחיר (ISIKC)
-0.04%
+0.07%
-0.02%
-0.02%
Isiklar Coin (ISIKC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.249101. במהלך 24 השעות האחרונות, ISIKC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.248831 לבין שיא של $ 0.249215, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISIKCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01330671.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISIKC השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, +0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Isiklar Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISIKC הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.91M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Isiklar Coinל USDהיה $ +0.00018386.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIsiklar Coin ל USDהיה . $ -0.0003736265.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIsiklar Coin ל USDהיה $ +0.0125379009.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Isiklar Coinל USDהיה $ +0.0017180220723563.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00018386
|+0.07%
|30 ימים
|$ -0.0003736265
|-0.14%
|60 ימים
|$ +0.0125379009
|+5.03%
|90 ימים
|$ +0.0017180220723563
|+0.69%
TURGUT ISIK, founder of ISIKLAR HOLDING A.S. was born in Bartın in 1932. After completing his education, he worked in the companies of his father and his grandfather for a while. In 1952 he established Isıklar Collective Company with his father Ali Rıza Isık. Turgut Isık who took over the works in 1959 as his father passed away, has established Isıklar Limited Company with Sezai Turkes and Fevzi Akkaya and by converting this company, which operated as a sales company for long years into a corporation, he entered industry with Bartın Brick factory. Turgut Isık established the factories Baksan Bartın paper sack, Bartın Lime and Meytas Lime and Cumra Paper Bags Factory between the years 1969 and 1981 . In 1976 he established Isıklar Maritime Group being composed of Isıklar Maritime Bargem , Bartas Bartın and Ship Barden. With the investments made in these companies, he had a fleet with 1 tanker and 13 dry cargo ships. With the establishment of Ozısık Construction and Genta Engineering Co, he entered into construction and contracting sectors. In 1974 in order to ensure continuity of his institutions, he gathered all his companies under the roof of ISIKLAR HOLDING A.S. Turgut Isık who passed away on 26th of March 1990, had the principle “Life is not a challenge,challenge is life” and as being a member of Turkish Private sector, in order to make contribution to the economical development of our country, he has realized all his responsibilities both in and out of the country with his outmost efforts, meticulous works and never ending dynamism, which he deemed was his duty. A few years before his passing away, Turgut Isık has wanted to establish a foundation for health and education and he has started with the related works. His desire which he could not fulfill during his lifetime was realized by his family in 1991 being in line with his educational and health targets. And now in 2019 , ISIKLAR HOLDING decided to move forward to the most innovative and trendy technology - blockchain. And created Isiklar Coin (ISIKC) . Bulgarian based company Isiklar Coin Bulgaria LTD creates its own coin which is affiliate based utility token , that serves the ISIKC Platform for all their long-term partners and suppliers . ISIKC is a ERC20 ethereum based token. Basicly the idea behind ISIKC is simple customer loyalty program , it is developed on blockhain because of all the pros that the technology gives. We believe that after the ISIKLAR application we can implement this idea worldwide.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Isiklar Coin (ISIKC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Isiklar Coin (ISIKC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Isiklar Coin.
בדוק את Isiklar Coin תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Isiklar Coin (ISIKC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ISIKC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.