Isengard NFT Marketplace סֵמֶל

Isengard NFT Marketplace מחיר (ISET-84E55E)

לא רשום

1 ISET-84E55E ל USDמחיר חי:

--
----
-0.60%1D
USD
Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:26:23 (UTC+8)

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.167432
$ 0.167432$ 0.167432

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.66%

+0.77%

+0.77%

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ISET-84E55E נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISET-84E55Eהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.167432, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISET-84E55E השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 43.31K
$ 43.31K$ 43.31K

0.00
0.00 0.00

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Isengard NFT Marketplace הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISET-84E55E הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.31K.

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Isengard NFT Marketplaceל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIsengard NFT Marketplace ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIsengard NFT Marketplace ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Isengard NFT Marketplaceל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.66%
30 ימים$ 0-21.89%
60 ימים$ 0+8.47%
90 ימים$ 0--

מה זהIsengard NFT Marketplace (ISET-84E55E)

The NFT Marketplace on #ElrondNetwork . Buy, sell and explore in the Elrond NFT Universe.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) משאב

האתר הרשמי

Isengard NFT Marketplaceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Isengard NFT Marketplace.

בדוק את Isengard NFT Marketplace תחזית המחיר עכשיו‏!

ISET-84E55E למטבעות מקומיים

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ISET-84E55E הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E)

כמה שווה Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) היום?
החי ISET-84E55Eהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ISET-84E55E ל USD?
המחיר הנוכחי של ISET-84E55E ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Isengard NFT Marketplace?
שווי השוק של ISET-84E55E הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ISET-84E55E?
ההיצע במחזור של ISET-84E55E הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ISET-84E55E?
‏‏ISET-84E55E השיג מחיר שיא (ATH) של 0.167432 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ISET-84E55E?
ISET-84E55E ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ISET-84E55E?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ISET-84E55E הוא -- USD.
האם ISET-84E55E יעלה השנה?
ISET-84E55E ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ISET-84E55E תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.