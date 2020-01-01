Ironclad USD (IUSD) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Ironclad USD (IUSD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Ironclad USD (IUSD) מידע

Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing.

אתר רשמי:
https://www.ironclad.finance/
מסמך לבן:
https://docs.ironclad.finance/

Ironclad USD (IUSD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ironclad USD (IUSD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 27.71K
$ 27.71K$ 27.71K
ההיצע הכולל:
$ 373.71K
$ 373.71K$ 373.71K
אספקה במחזור:
$ 373.71K
$ 373.71K$ 373.71K
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 27.71K
$ 27.71K$ 27.71K
שיא כל הזמנים:
$ 1.057
$ 1.057$ 1.057
שפל כל הזמנים:
$ 0.072435
$ 0.072435$ 0.072435
מחיר נוכחי:
$ 0.074143
$ 0.074143$ 0.074143

Ironclad USD (IUSD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Ironclad USD (IUSD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של IUSD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות IUSDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את IUSDטוקניומיקה, חקרו אתIUSDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.