טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.074141 גבוה 24 שעות $ 0.07585 שיא כל הזמנים $ 1.057 המחיר הנמוך ביותר $ 0.072435 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.25% שינוי מחיר (7D) -0.48%

Ironclad USD (IUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.074143. במהלך 24 השעות האחרונות, IUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.074141 לבין שיא של $ 0.07585, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.072435.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 27.71K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.71K אספקת מחזור 373.71K אספקה כוללת 373,712.1025624301

שווי השוק הנוכחי של Ironclad USD הוא $ 27.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IUSD הוא 373.71K, עם היצע כולל של 373712.1025624301. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.71K.