Ironclad USD סֵמֶל

Ironclad USD מחיר (IUSD)

לא רשום

1 IUSD ל USDמחיר חי:

-2.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ironclad USD (IUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:41:44 (UTC+8)

Ironclad USD (IUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

-2.25%

-0.48%

-0.48%

Ironclad USD (IUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.074143. במהלך 24 השעות האחרונות, IUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.074141 לבין שיא של $ 0.07585, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.072435.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ironclad USD (IUSD) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Ironclad USD הוא $ 27.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IUSD הוא 373.71K, עם היצע כולל של 373712.1025624301. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.71K.

Ironclad USD (IUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ironclad USDל USDהיה $ -0.0017075693108679.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIronclad USD ל USDהיה . $ -0.0096841212.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIronclad USD ל USDהיה $ -0.0007692632.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ironclad USDל USDהיה $ -0.02867666015141289.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0017075693108679-2.25%
30 ימים$ -0.0096841212-13.06%
60 ימים$ -0.0007692632-1.03%
90 ימים$ -0.02867666015141289-27.89%

מה זהIronclad USD (IUSD)

Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ironclad USD (IUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ironclad USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ironclad USD (IUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ironclad USD (IUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ironclad USD.

בדוק את Ironclad USD תחזית המחיר עכשיו‏!

IUSD למטבעות מקומיים

Ironclad USD (IUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ironclad USD (IUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ironclad USD (IUSD)

כמה שווה Ironclad USD (IUSD) היום?
החי IUSDהמחיר ב USD הוא 0.074143 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של IUSD ל USD הוא $ 0.074143. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ironclad USD?
שווי השוק של IUSD הוא $ 27.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IUSD?
ההיצע במחזור של IUSD הוא 373.71K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IUSD?
‏‏IUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.057 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IUSD?
IUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.072435 USD.
מהו נפח המסחר של IUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IUSD הוא -- USD.
האם IUSD יעלה השנה?
IUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.