Iron Bank EUR (IBEUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.082 $ 1.082 $ 1.082 24 שעות נמוך $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 גבוה 24 שעות $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 שיא כל הזמנים $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00993562$ 0.00993562 $ 0.00993562 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.64% שינוי מחיר (1D) -2.87% שינוי מחיר (7D) -0.70% שינוי מחיר (7D) -0.70%

Iron Bank EUR (IBEUR) המחיר בזמן אמת של הוא $1.092. במהלך 24 השעות האחרונות, IBEUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.082 לבין שיא של $ 1.13, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBEURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.77, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00993562.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBEUR השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -2.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Iron Bank EUR (IBEUR) מידע שוק

שווי שוק $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M אספקת מחזור 3.00M 3.00M 3.00M אספקה כוללת 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Iron Bank EUR הוא $ 3.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IBEUR הוא 3.00M, עם היצע כולל של 3000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.28M.