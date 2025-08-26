עוד על IBEUR

IBEUR מידע על מחיר

IBEUR אתר רשמי

IBEUR טוקניומיקה

IBEUR תחזית מחיר

Iron Bank EUR סֵמֶל

Iron Bank EUR מחיר (IBEUR)

לא רשום

1 IBEUR ל USDמחיר חי:

$1.092
$1.092$1.092
-2.80%1D
mexc
USD
Iron Bank EUR (IBEUR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:33:00 (UTC+8)

Iron Bank EUR (IBEUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.082
$ 1.082$ 1.082
24 שעות נמוך
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
גבוה 24 שעות

$ 1.082
$ 1.082$ 1.082

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.77
$ 1.77$ 1.77

$ 0.00993562
$ 0.00993562$ 0.00993562

+0.64%

-2.87%

-0.70%

-0.70%

Iron Bank EUR (IBEUR) המחיר בזמן אמת של הוא $1.092. במהלך 24 השעות האחרונות, IBEUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.082 לבין שיא של $ 1.13, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBEURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.77, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00993562.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBEUR השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -2.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Iron Bank EUR (IBEUR) מידע שוק

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

--
----

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

3.00M
3.00M 3.00M

3,000,000.0
3,000,000.0 3,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Iron Bank EUR הוא $ 3.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IBEUR הוא 3.00M, עם היצע כולל של 3000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.28M.

Iron Bank EUR (IBEUR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Iron Bank EURל USDהיה $ -0.03236631544805.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIron Bank EUR ל USDהיה . $ -0.0295927632.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIron Bank EUR ל USDהיה $ +0.6566847924.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Iron Bank EURל USDהיה $ +0.3452039897057049.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.03236631544805-2.87%
30 ימים$ -0.0295927632-2.70%
60 ימים$ +0.6566847924+60.14%
90 ימים$ +0.3452039897057049+46.22%

מה זהIron Bank EUR (IBEUR)

Iron Bank EUR (IBEUR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Iron Bank EUR (IBEUR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IBEUR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Iron Bank EUR (IBEUR)

כמה שווה Iron Bank EUR (IBEUR) היום?
החי IBEURהמחיר ב USD הוא 1.092 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IBEUR ל USD?
המחיר הנוכחי של IBEUR ל USD הוא $ 1.092. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Iron Bank EUR?
שווי השוק של IBEUR הוא $ 3.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IBEUR?
ההיצע במחזור של IBEUR הוא 3.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IBEUR?
‏‏IBEUR השיג מחיר שיא (ATH) של 1.77 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IBEUR?
IBEUR ‏‏רשם מחירATL של 0.00993562 USD.
מהו נפח המסחר של IBEUR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IBEUR הוא -- USD.
האם IBEUR יעלה השנה?
IBEUR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IBEUR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:33:00 (UTC+8)

